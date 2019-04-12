«Слуга народу»: в Раді зажадали від МВС відкрити провадження проти творців серіалу / Фото: Скрін YouTube

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«Слуга народу», а також автори, сценаристи і виконавець головної ролі телесеріалу Володимир Зеленський можуть потрапити в поле зору Міністерства внутрішніх справ через епізоди, в яких розстрілюється Верховна Рада і відбуваються похорони президента. Про це сьогодні на ранковому пленарному засіданні українського парламенту заявила віце-спікер Ірина Геращенко.

«Мені дуже шкода, що немає сьогодні тут міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, деякі колеги його вже канонізували і сказали, що він у нас майже гарант Конституції», — заявила Геращенко.

За її словами, вона вітає рішення порушити кримінальну справу за ролик в інтернеті, де кандидата в президенти Зеленського збиває фура. Разом з тим вона зажадала відкрити кримінальне провадження проти творців «Слуги народу».

«Я хочу нагадати, що наша колега, Надія Савченко, за такі думки тільки, утримується в слідчому ізоляторі. І друге питання, чи означає це, що тепер за кожен пост в інтернеті буде заводитися кримінальна справа?», — запитала вона у Авакова.

Окрім цього, сьогодні, обговорюючи питання відкриття кримінальних проваджень через агітаційні матеріали на виборах президента, нардеп Олексій Гончаренко звернувся до МВС з аналогічним питанням про те, чи були раніше порушені провадження за відеоролики, на яких Зеленський розстрілює Раду і виступає на похоронах президента. Представник МВС не зміг відповісти на це питання.

Також нагадаємо, що Володимира Зеленського хочуть перевірити на предмет ухилення від мобілізації в 2014-му році. Про це сьогодні в стінах парламенту заявила депутат Ради Тетяна Чорновол.