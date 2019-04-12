Сталлоне назвав дату виходу фільму "Рембо-5" і пообіцяв здивувати фанатів у фіналі

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Ракурс

Актор і режисер Сільвестер Сталлоне назвав дату виходу нової серії культової кінострічки «Рембо» і пообіцяв у п’ятій частині фільму здивувати фанатів.

В Інстаграм 72-річний американський актор повідомив, що кінострічка «Рембо-5. Остання кров» стане завершальною частиною франшизи і вийде на екрани 20 вересня цього року.

За його словами, усіх фанатів Джона Рембо очікує сюрприз у фіналі п’ятої частини. Сталлоне зізнався, що не завжди те, що автори кіно вважають ідеальним під час зйомок, виявляється таким же під час монтажу.

Сталлоне запевнив, що з новим «Рембо» «все прекрасно», а шанувальники серії отримають приємний сюрприз у фіналі. Стрічка «Рембо-5: Остання кров» повинна стати заключним фільмом у кінокар'єрі Сталлоне.

Стрічка «Рембо: Перша кров» з’явилася на екранах у 1982 році. Фільм зняли за однойменним романом Девида Морела. Це був перший фільм, у якому на екрані з’явився Джон Рембо — ветеран В'єтнамської війни.