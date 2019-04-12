Порошенко приехал на эфир, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n120670-poroshenko-priehal-na-efir-chtoby-priglasit-zelenskogo-na-debaty-video.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко приехал на эфир программы «Прово на владу» без приглашения, чтобы повторно пригласить кандидата Владимира Зеленского на дебаты.

По словам Порошенко, он пытается сделать все возможное, чтобы Зеленский пришел на «Республиканский» стадион и принял участие в дебатах, на которые сам же и звал. Об этом сообщил Порошенко за кулисами программы, передает ТСН в своем видео на Youtube.

Президент подчеркнул, что его оппонент не может прятаться от граждан и журналистов, а также не имеет права диктовать условия.

Глава государства возмущен тем, что несмотря на его выполнение всех условий Зеленского, кандидат, по мнению президента, пытается избежать дебатов. Порошенко предложил Зеленскому все же провести дебаты 14-го апреля — в последнее воскресенье перед выборами.

Как известно, генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко пригрозил действующему президенту судом за его внезапное появление в эфире. Ткаченко обвинил главу государства в злоупотреблении статусом президента.