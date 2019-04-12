Різанина сталася в пасажирському потязі. Фото: ОТВ

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Ракурс

Різанина в поїзді сталася на території Миколаївської області. Інцидент відбувся у вагоні потягу «Харків-Херсон» ввечері, 11 квітня.

З ножовими пораненнями до лікарні в селище Березнегувате з місцевої залізничної станції доставили двох чоловіків. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує. Про це 12 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що 31-річний постраждалий їхав із нетверезим чоловіком в одному вагоні плацкарту на сусідніх полицях. Мешканець Херсонщини вже ліг відпочивати й тут відчув різкий біль у шиї. Чоловік скочив на ноги та помітив, що навпроти стоїть сусід із ножем у руці. Нападник почав завдавати пасажиру ударів — поцілив у руку та в ногу. Потерпілий зумів виштовхнути агресора, відібрати ніж та вдарити ним нападника в груди. Після інциденту зловмисник так і не зумів пояснити правоохоронцям своїх дій.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо вину зловмисника доведуть, то йому передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Очікується, що затриманому незабаром оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у березні сталася різанина в школі Осло. Її влаштував учень, який на кухні шкільної їдальні зумів поранити холодною зброєю чотирьох осіб. Зловмисника затримали поліцейські.