Порошенко та Зеленський зможуть виступити на «Суспільному» за рахунок держбюджету. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n120687-centrvyborchkom-zatverdyv-poryadok-vystupiv-zelenskogo-ta-poroshenka-v-efiri-suspilnogo.html

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Центральна виборча комісія 12 квітня затвердила порядок виступів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка в теле- та радіоефірах «Суспільного».

Ефірний часу для виступів кандидатів для проведення передвиборної агітації буде надано на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення Національної суспільної телерадіокомпанії України та на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо НСТУ. Про це12 квітняповідомила Центральна виборча комісія у Facebook.

Володимир Зеленський отримав час на телебаченні 18 квітня з 20.00 до 20.30, а Петро Порошенко — з 20.51 до 21.21 того ж дня. В радіоефірі кандидат Зеленський зможе виступити з передвиборною агітацією 17 квітня — з 19.00 до 19.30, а Порошенко — з 20.00 до 20.30.

У ЦВК додали, що ефірний час надається за рахунок коштів державного бюджету, що були виділені на підготовку та проведення чергових виборів президента.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія та «Суспільне мовлення» заявили, що Зеленський і Порошенко повинні прийти у студію «Суспільного» 19 квітня о 20.00. Станом на 9 квітня жоден зі штабів кандидатів у президенти не звертався до ЦВК щодо дебатів.

Нагадаємо, Петро Порошенко та Володимир Зеленський досі не дійшли згоди щодо дати проведення дебатів на стадіоні «Олімпійський». У команді чинного президента наполягають, що дебати повинні відбутися саме 14 квітня. Однак у штабі лідера соціологічних рейтингів із цим не згодні й запрошують Порошенка на стадіон 19 квітня.