Порошенко и Зеленский смогут выступить на «Общественном» за счет госбюджета. Фото: Ukranews

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Центральная избирательная комиссия 12 апреля утвердила порядок выступлений кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко в теле — и радиоэфирах «Общественного».

Эфирное время для выступлений кандидатов для проведения предвыборной агитации будет предоставлено на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио НСТУ. Об этом 12 апреля сообщила Центральная избирательная комиссия в Facebook.

Владимир Зеленский получил время на телевидении 18 апреля с 20.00 до 20.30, а Петр Порошенко — с 20.51 до 21.21 того же дня. В радиоэфире кандидат Зеленский сможет выступить с предвыборной агитацией 17 апреля — с 19.00 до 19.30, а Порошенко — с 20.00 до 20.30.

В ЦИК добавили, что эфирное время предоставляется за счет средств государственного бюджета, которые были выделены на подготовку и проведение очередных выборов президента.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия и «Общественное вещание» заявили, что Зеленский и Порошенко должны прийти в студию «Общественного» 19 апреля в 20.00. По состоянию на 9 апреля ни один из штабов кандидатов в президенты не обращался к ЦИК касательно дебатов.

Напомним, Петр Порошенко и Владимир Зеленский до сих пор не пришли к согласию касательно даты проведения дебатов на стадионе «Олимпийский». В команде действующего президента настаивают, что дебаты должны состояться именно 14 апреля. Однако в штабе лидера социологических рейтингов с этим не согласны и приглашают Порошенко на стадион 19 апреля.