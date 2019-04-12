Гриценко заочно арестовали в РФ. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/n120686-anatoliya-gricenko-zaochno-arestoval-sud-v-rossii.html

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Анатолия Гриценко 12 апреля заочно арестовал Басманный районный суд Москвы за то, что он якобы призывал совершать теракты на территории Российской Федерации.

Российский суд удовлетворил ходатайство следователей Следственного комитета Российской Федерации об избрании Гриценко заочной меры пресечения в виде взятия под стражу. Начало срока меры пресечения будет считаться тогда, когда украинского политика экстрадируют в РФ, или задержат на российской территории. Об этом заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, сообщает ТАСС.

Тем временем сам бывший кандидат в президенты Украины отреагировал на объявление его в розыск Следственным комитетом Российской Федерации. На собственной странице в Facebook Гриценко написал, что его преследование исключительно политически мотивированное.

«Россия не хочет видеть ни в нашем будущем парламенте, ни в правительстве сильных людей, которые будут твердо отстаивать интересы Украины», — заявил Гриценко.

Напомним, в международный розыск якобы за призывы к терроризму в России объявили бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. В Следственном комитете РФ заявили, что в 2011 году Гриценко в эфире «1+1» якобы призывал взрывать железнодорожные поезда и тем самым осуществлять теракты на территории России.