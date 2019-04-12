Гриценка заочно заарештували в РФ. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n120686-anatoliya-grycenka-zaochno-zaareshtuvav-sud-u-rosiyi.html

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Анатолія Гриценка 12 квітня заочно заарештував Басманний районний суд Москви за те, що він нібито закликав довчинення терактів на території Російської Федерації.

Російський суд задовольнив клопотання слідчих Слідчого комітету Російської Федерації про обрання Гриценку заочного запобіжного заходу у виді взяття під варту. Початок терміну запобіжного заходу рахуватиметься тоді, коли українського політика екстрадують до РФ, або затримають на російській території. Про це заявила прес-секретар Басманного суду Москви Юнона Царьова, повідомляє ТАСС.

Тим часом сам колишній кандидат у президенти України відреагував на оголошення його у розшук Слідчим комітетом Російської Федерації. На власній сторінці у Facebook Гриценко написав, що його переслідування виключно політично мотивоване.

«Росія не хоче бачити ні в нашому майбутньому парламенті, ні в уряді сильних людей, які будуть твердо обстоювати інтереси України», — заявив Гриценко.

Нагадаємо, в міжнародний розшук нібито за заклики до тероризму в Росії оголосили колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка. У Слідчому комітеті РФ заявили, що в 2011 році Гриценко в ефірі «1+1» нібито закликав підірвати залізничні потяги і тим самим здійснити теракт на території Росії.