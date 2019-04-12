Резня произошла в пассажирском поезде. Фото: ОТВ

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Ракурс

Резня в поезде произошла на территории Николаевской области. Инцидент случился в вагоне поезда «Харьков-Херсон» вечером, 11 апреля.

С ножевыми ранениями в больницу в поселок Березнеговатое из местной железнодорожной станции доставили двух мужчин. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Правоохранители установили, что 31-летний пострадавший ехал с нетрезвым мужчиной в одном вагоне плацкарта на соседних полках. Житель Херсонщины уже лег отдыхать и тут почувствовал резкую боль в шее. Мужчина вскочил на ноги и заметил, что напротив стоит сосед с ножом в руке. Нападавший начал наносить пассажиру удары — попал в руку и в ногу. Потерпевший сумел оттолкнуть агрессора, отобрать нож и ударить им нападавшего в грудь. После инцидента злоумышленник так и не сумел объяснить правоохранителям своих действий.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вину злоумышленника докажут, то ему предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Ожидается, что задержанному вскоре объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, в марте произошла резня в школе Осло. Ее устроил ученик, который на кухне школьной столовой сумел ранить холодным оружием четырех человек. Злоумышленника задержали полицейские.