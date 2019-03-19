В Осло школьник ранил четырех человек в школе. Фото: Версия.Инфо

https://racurs.ua/n119586-v-norvegii-uchenik-ustroil-reznu-v-shkolnoy-stolovoy-est-ranenye.html

Ракурс

Резню в школе Осло 19 марта устроил ученик. Инцидент произошел на кухне школьной столовой.

Школьник угрожал учителю ножом, сумел ранить четырех человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Злоумышленника уже задержали полицейские. Об этом сегодня сообщила полиция Осло в Twitter.

Мотивы школьника и причины, спровоцировавшие резню, пока неизвестны. На территории учебного заведения находятся патрули полиции, правоохранители опрашивают свидетелей.

Напомним, 18 марта в Утрехте (Нидерланды) обстреляли трамвай. Жертвами стрельбы стали три человека, еще пять получили ранения. После теракта полиция ввела уровень усиленной террористической угрозы в провинции Утрехт.

Позже правоохранители арестовали подозреваемого — 37-летнего выходца из Турции Гьокмена Таниса и еще двух человек, имена которых не раскрываются.