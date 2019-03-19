Гаджеты научились точно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Фото: MacDigger

https://racurs.ua/n119585-gadjet-apple-watch-nauchilsya-diagnostirovat-serdechno-sosudistye-zabolevaniya.html

Ракурс

Информацию о ненормальном сердечном ритме в 84% случаев правильно диагностировали Apple Watch.

Эксперты провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 400 тыс. добровольцев. За период проведения эксперимента около 0,5% из них получили уведомления о нарушении сердечного ритма, сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что в 84% случаев, когда участники исследования получили уведомления о ненормальном сердечном ритме, действительно у людей была обнаружена фибрилляция предсердий. Благодаря этому, около половины участников исследований обратились за помощью в медицинские учреждения.

Согласно данным Центра по контролю заболеваний в США, из-за фибрилляции предсердий ежегодно госпитализируют около 750 тыс. человек, это нарушение также приводит к 130 тыс. смертей. Многие люди, страдающие этим заболеванием, могут не подозревать о наличии у себя фибрилляции предсердий.

Также отмечается, что диагностика фибрилляции предсердий является первым шагом в разработке Apple Watch. В дальнейшем планируется разрабатывать устройства, которые будут диагностировать большее количество заболеваний, таким образом предупреждая о своих владельцев о существующих угрозах.