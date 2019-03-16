Как яичница влияет на работу сердца, выяснили ученые. Фото: elimS

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Как яичница влияет на работу сердца, выяснили американские ученые.

Долгое время велись дискуссии о влиянии регулярного употребления яичницы на работу сердца. Некоторые ученые говорили об отсутствии вреда традиционного утреннего блюда, другие же говорят об опасности регулярного употребления яичницы, сообщает The New York Times.

Исследователи провели масштабный эксперимент, в котором приняли участие 30 тыс. человек. Ученые исследовали влияние холестерина на здоровье и вероятность возникновения сердечных заболеваний в течение 17 лет.

Ученые установили, что употребление дополнительных 300 мг холестерина в течении дня на 17% увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Также дополнительное употребление холестерина увеличивает риск преждевременной смерти на 18%.

Напомним, ранее американские исследователи назвали продукт, который повышает риск заболевания раком. Им оказался кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.