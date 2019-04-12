Зеленский рассказал о встрече с президентом Франции. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n120689-zelenskiy-soobschil-detali-vstrechi-s-prezidentom-francii-video.html

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Владимир Зеленский раскрыл детали своей встречи с президентом Франции Эммануюлем Макроном, которая состоялась в Елисейском дворце.

По словам Зеленского, встреча проходила в комфортной, теплой атмосфере. Стороны обсудили вопросы, которые сейчас больше всего беспокоят Украину и ее народ. Об этом кандидат заявил в комментарии «Радіо Свобода», запись обнародована в YouTube.

«Очень классная, теплая атмосфера, встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что основной темой встречи стал вопрос прекращения войны на украинском Донбассе.

Также сегодня команда Владимира Зеленского опубликовала в Facebook видео, в котором объявила точное время и место проведения дебатов кандидатов в президенты на стадионе «Олимпийский». Они отмечают, что дебаты должны состояться 19 апреля в 19.00.

Напомним, 12 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануюлем Макроном. Лидер французов принимал молодого украинского политика в Елисейском дворце. Зеленского сопровождали соратники — экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.