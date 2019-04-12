Порошенко встретился с Макроном во Франции. Фото: Петр Порошенко в Twitter

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Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эмманюэл Макрон 12 апреля встретились в Париже и провели переговоры.

Стороны подняли вопрос установления мира в Украине. Макрон заверил, что в ближайшее время состоится заседание в нормандском формате. Об этом написал Петр Порошенко на собственной странице в Twitter.

Глава государства отметил, что сегодня ему удалось достичь с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель договоренностей об очередном перемирии на Донбассе. По словам Порошенко, 18 апреля во время видеоконференции провозгласят о «пасхальном» прекращении огня в зоне боевых действий на территории Луганской и Донецкой областей. Порошенко заверил, что Российскую Федерацию попросят обеспечить первый шаг имплементации мира.

Говорили стороны и о украинских политических заключенных и военнопленных моряках, которые находятся в плену в Москве. Отдельно президенты подняли вопрос политзаключенного Романа Сущенко. Также был поднят вопрос строительства «Северного потока — 2».

Напомним, 12 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер французов принимал молодого украинского политика в Елисейском дворце.

По словам Зеленского, встреча проходила в комфортной, теплой атмосфере. Стороны обсудили вопросы, которые сейчас больше всего волнуют Украину и ее народ, особое внимание собеседники уделили вопросу прекращения войны на украинском Донбассе.