Американские военные в Афганистане. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n120690-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-otkazalsya-rassledovat-vozmojnye-prestupleniya-voennyh-ssha.html

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не будет расследовать действия американских военных на территории Афганистана.

Просьбу прокурора по расследованию предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества в Афганистане отклонила палата предварительного расследования Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда, обнародованной 12 апреля.

«Судьи решили, что расследование ситуации в Афганистане на этом этапе не будет служить интересам правосудия», — говорится в тексте.

Еще в ноябре 2017 года прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей разрешить ей расследовать возможные военные преступления и преступления против человечества, которые могли иметь место в Афганистане в 2003—2004 годах. Прокурор хотела проводить следственные действия в регионах, где американское Центральное разведывательное управление удерживало заключенных.

Напомним, еще в сентябре 2018 года администрация президента США Дональда Трампа пригрозила санкциями Международному уголовному суду в Гааге. Но представители МУС заявили, что суд «продолжит неуклонно выполнять свою работу», поскольку является независимой и незаангажированной институцией, к которой прислушиваются 123 страны мира. В Гааге тогда заверили, что не собираются отступать от принципа верховенства права.

Уже в марте 2019 года США ввели визовые ограничения для сотрудников МУС, которые причастны к расследованию в отношении американских военных в Афганистане. А в апреле была отменена американская виза прокурора Фату Бенсуды.

Как известно, Соединенные Штаты не признают авторитет Международного уголовного суда. В Вашингтоне заявляют, что решения этого суда в отношении граждан США представляют угрозу национальному суверенитету.