Американські військові в Афганістані. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n120690-mijnarodnyy-kryminalnyy-sud-vidmovyvsya-rozsliduvaty-mojlyvi-zlochyny-viyskovyh-ssha-v-afganistani.html

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі не розслідуватиме дії американських військових на території Афганістану.

Прохання прокурора щодо розслідування ймовірних військових злочинів та злочинів проти людства в Афганістані відхилила палата попереднього розслідування Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у заяві прес-служби суду, яку оприлюднили 12 квітня.

«Судді вирішили, що розслідування ситуації в Афганістані на цьому етапі не буде служити інтересам правосуддя», — йдеться у тексті.

Ще в листопаді 2017 року прокурор МКС Фату Бенсуда попросила суддів дозволити їй розслідувати можливі воєнні злочини та злочини проти людства, що могли мати місце в Афганістані в 2003−2004 роках. Прокурор хотіла проводити слідчі дії в регіонах, де американське Центральне розвідувальне управління тримало ув’язнених.

Нагадаємо, ще у вересні 2018 року адміністрація президента США Дональда Трампа пригрозила санкціями Міжнародному кримінальному суду в Гаазі. Але представники МКС заявили, що суд «продовжить неухильно виконувати свою роботу», оскільки є незалежною і незаангажованою інституцією, до якої дослухаються 123 країни світу. У Гаазі тоді запевнили, що не збираються відступати від принципу верховенства права.

Вже в березні 2019 року США запровадили візові обмеження для співробітників МКС, які причетні до розслідування щодо американських військових в Афганістані. А в квітні було скасовано американську візу прокурора Фату Бенсуди, яка подала запит до суду.

Як відомо, Сполучені Штати не визнають авторитет Міжнародному кримінальному суду. У Вашингтоні заявляють, що ухвали цього суду щодо громадян США становлять загрозу національному суверенітету.