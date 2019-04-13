Аварія на АЕС «Фукусіма» сталася в 2011 році

https://racurs.ua/ua/n120707-pislya-kilkoh-vidterminuvan-u-yaponiyi-znovu-sprobuut-vyluchyty-yaderne-palyvo-z-aes-fukusima.html

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Після кількох відтермінувань компанія «Токіо Денрьоку», оператор пошкодженої під час потужного землетрусу 2011 року японської АЕС «Фукусіма», знову спробує вилучити ядерне паливо з реактора № 3.

Відповідні роботи розпочнуться наступного тижня, в понеділок, повідомляє телеканал NHK.

Загалом в басейні охолодження реактора розташовані 566 паливних агрегатів.

Під час першого етапу за допомогою крану в інше приміщення будуть переміщені семеро паливних агрегатів.

Якщо ці роботи відбуватимуться успішно, то в компанії розраховують, що до березня 2021 року вдасться вилучити все паливо.

Спочатку провести відповідні роботи в реакторі № 3 планувалося восени минулого року, згодом роботи було перенесено на кінець березня. Причиною затримки стали проблеми з обладнанням. Початковий план передбачав, що відповідні роботи розпочнуться ще наприкінці 2014 року.

Окрім реактора № 3, паливні елементи також потрібно вилучити з реакторів № 1 і № 2.

Нагадаємо, жертвами тривалого стресу внаслідок землетрусу та цунамі 2011 року в Японії стали майже 4 тисячі людей. Зокрема, за останній рік з цих причин померли 56 осіб.