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Аварія на АЕС «Фукусіма» сталася в 2011 році

Після кількох відтермінувань у Японії знову спробують вилучити ядерне паливо з АЕС «Фукусіма»

13 кві 2019, 17:02
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Після кількох відтермінувань компанія «Токіо Денрьоку», оператор пошкодженої під час потужного землетрусу 2011 року японської АЕС «Фукусіма», знову спробує вилучити ядерне паливо з реактора № 3.

Відповідні роботи розпочнуться наступного тижня, в понеділок, повідомляє телеканал NHK.

Загалом в басейні охолодження реактора розташовані 566 паливних агрегатів.

Під час першого етапу за допомогою крану в інше приміщення будуть переміщені семеро паливних агрегатів.

Якщо ці роботи відбуватимуться успішно, то в компанії розраховують, що до березня 2021 року вдасться вилучити все паливо.

Спочатку провести відповідні роботи в реакторі № 3 планувалося восени минулого року, згодом роботи було перенесено на кінець березня. Причиною затримки стали проблеми з обладнанням. Початковий план передбачав, що відповідні роботи розпочнуться ще наприкінці 2014 року.

Окрім реактора № 3, паливні елементи також потрібно вилучити з реакторів № 1 і № 2.

Нагадаємо, жертвами тривалого стресу внаслідок землетрусу та цунамі 2011 року в Японії стали майже 4 тисячі людей. Зокрема, за останній рік з цих причин померли 56 осіб.


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