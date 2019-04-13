Найдорожчі потяги світу назвали експерти. Фото: Ассоциация туроператоров

https://racurs.ua/ua/n120705-naydorojchi-potyagy-svitu-nazvaly-eksperty.html

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Складено рейтинг найдорожчих потягів у світі. Вартість квитків на них стартує від кількох тисяч доларів.

У рейтинг найдорожчих поїздів увійшли потяги, які курсують Японією, Африкою, Індією та Європою, повідомляє Auto.mail.ru.

Ці поїзди використовуються для екскурсійних турів містами та країнами.

Одним з найдорожчих поїздів світу є японський Suite Shiki-Shim. Подорож на ньому обійдеться в 10 тис. дол. До послуг туристів номери з вітальнями, спальнями і кипарисовими ваннами. Під час подорожі туристи зможуть харчуватися в ресторані, шеф-кухарем якого є володар мішленовської зірки Коцухіро Накамуро. Дотуруна поїзді входить відвідування 12 міст, розташованих по маршруту Токіо-Хокайдо.

Rovos Rail — один з найшикарніших поїздів Африки, поїздка на якому обійдеться в 10 тис. дол. Пасажири поїзда під час подорожі зможуть скористатися послугами оглядового вагона, вагона-ресторану. Rovos Rail курсує за маршрутом від Кейптауна до Дар-ес-Салам уТанзанії. Пасажири поїзда відвідають алмазне місто Кімбел і заповідник Мадікве.

Королівський поїзд є найдорожчим в Індії і одним з найдорожчих в світі. Maharajas Express — це палац на колесах. До складу поїзда входять 14 вагонів, які названі на честь дорогоцінних каменів. Пасажири поїзда зможуть відпочити в «Сафарі-барі», почитати книги в «Клубі раджі» або ж провести ділові зустрічі в бізнес-центрі.

Одним з найвідоміших дорогих поїздів в Європі є Літературний потяг. Поїзд отримав широку популярність завдяки роману Агати Крісті «Вбивство в Східному експресі». У 1980-роки рейс планували закрити, проте мільйонер Джеймс Шервуд викупив 35 оригінальних вагонів, в яких подорожували Одрі Хепберн, Єлизавета II, Шарль де Голль і Мата Харі. Вартість подорожі стартує від 1,5 тис. дол.