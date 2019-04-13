Під час інциденту на Київщині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n120704-na-kyyivschyni-policiya-zapobigla-reyderskomu-zahoplennu-agrarnogo-kooperatyvu-foto.html

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У Київській області поліція запобігла спробі рейдерського захоплення аграрного кооперативу.

Інцидент стався в селі Вільшанська Новоселиця Васильківського району, повідомляє Відділ комунікації поліції в Київській області.

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення, що невідомі особи намагаються силоміць захопити землі та зняти з посади голову сільради.

Прибувши на місце інциденту, поліцейські встановили, що біля адміністративного приміщення сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицьке» зібралася група з 50-ти осіб у балаклавах та камуфляжній формі, котрі намагалися захопити підприємство.

Зазначається, що при собі вони мали документи, достовірність котрих викликала сумніви в поліції.

Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, охорону правопорядку забезпечують співробітники місцевої поліції та офіцери-миротворці.

Відкрито три кримінальні провадження за ч. 1 ст. 191 (привласнення чи розтрата майна), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Крім того, у сусідньому селі, де проживає група правопорушників, відбуваються обшуки.

Нагадаємо, у вересні минулого року на Харківщині була здійснена резонансна спроба рейдерського захоплення елеватора, котра переросла в сутичку з місцевими жителями та стрілянину.