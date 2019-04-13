Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время инцидента на Киевщине, фото: Национальная полиция

На Киевщине полиция предотвратила рейдерский захват аграрного кооператива (ФОТО)

13 апр 2019, 15:46
999

В Киевской области полиция предотвратила попытку рейдерского захвата аграрного кооператива.

Инцидент произошел в селе Ольшанская Новоселица Васильковского района, сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что неизвестные лица пытаются силой захватить земли и снять с должности председателя сельсовета.

Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что возле административного здания сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселицкое» собралась группа из 50-ти человек в балаклавах и камуфляжной форме, которые пытались захватить предприятие.

Отмечается, что при себе они имели документы, достоверность которых вызывала сомнения у полиции.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, охрану правопорядка обеспечивают сотрудники местной полиции и офицеры-миротворцы.

Открыто три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение или растрата имущества), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в соседнем селе, где проживает группа правонарушителей, происходят обыски.

Во время инцидента на Киевщине, фото: Национальная полицияВо время инцидента на Киевщине, фото: Национальная полиция

Напомним, в сентябре прошлого года на Харьковщине была осуществлена резонансная попытка рейдерского захвата элеватора, которая переросла в драку с местными жителями и стрельбу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости