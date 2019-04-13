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Во время инцидента на Киевщине, фото: Национальная полиция
На Киевщине полиция предотвратила рейдерский захват аграрного кооператива (ФОТО)https://racurs.ua/n120704-na-kievschine-policiya-predotvratila-reyderskiy-zahvat-agrarnogo-kooperativa-foto.htmlРакурс
В Киевской области полиция предотвратила попытку рейдерского захвата аграрного кооператива.
Инцидент произошел в селе Ольшанская Новоселица Васильковского района, сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что неизвестные лица пытаются силой захватить земли и снять с должности председателя сельсовета.
Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что возле административного здания сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселицкое» собралась группа из 50-ти человек в балаклавах и камуфляжной форме, которые пытались захватить предприятие.
Отмечается, что при себе они имели документы, достоверность которых вызывала сомнения у полиции.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, охрану правопорядка обеспечивают сотрудники местной полиции и офицеры-миротворцы.
Открыто три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение или растрата имущества), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в соседнем селе, где проживает группа правонарушителей, происходят обыски.
Напомним, в сентябре прошлого года на Харьковщине была осуществлена резонансная попытка рейдерского захвата элеватора, которая переросла в драку с местными жителями и стрельбу.
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