Во время инцидента на Киевщине, фото: Национальная полиция

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Ракурс

В Киевской области полиция предотвратила попытку рейдерского захвата аграрного кооператива.

Инцидент произошел в селе Ольшанская Новоселица Васильковского района, сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что неизвестные лица пытаются силой захватить земли и снять с должности председателя сельсовета.

Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что возле административного здания сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселицкое» собралась группа из 50-ти человек в балаклавах и камуфляжной форме, которые пытались захватить предприятие.

Отмечается, что при себе они имели документы, достоверность которых вызывала сомнения у полиции.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, охрану правопорядка обеспечивают сотрудники местной полиции и офицеры-миротворцы.

Открыто три уголовных производства по ч. 1 ст. 191 (присвоение или растрата имущества), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в соседнем селе, где проживает группа правонарушителей, происходят обыски.

Напомним, в сентябре прошлого года на Харьковщине была осуществлена резонансная попытка рейдерского захвата элеватора, которая переросла в драку с местными жителями и стрельбу.