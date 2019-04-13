Самые дорогие поезда мира. Фото: Ассоциация туроператоров

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Составлен рейтинг самых дорогих поездов в мире. Стоимость билетов на них стартует от нескольких тысяч долларов.

В рейтинг самых дорогих поездов вошли составы, которые курсируют по Японии, Африке, Индии и Европе, сообщает Auto.mail.ru.

Эти поезда используются для экскурсионных туров по городам и странам.

Одним из самых дорогих поездов мира является японский Suite Shiki-Shim. Путешествие на нем обойдется в 10 тыс. долл. К услугам туристов номера с гостиными, спальнями и кипарисовыми ваннами. Во время путешествия туристы смогут питаться в ресторане, шеф-поваром которого является обладатель мишленовской звезды Коцухиро Накамуро. В тур на поезде входит посещение 12 городов, расположенных по маршруту Токио-Хокайдо.

Rovos Rail — один из самых шикарных поездов Африки, поездка на котором обойдется в 10 тыс. долл. Пассажиры поезда во время путешествия смогут воспользоваться услугами смотрового вагона, вагона-ресторана. Rovos Rail курсирует по маршруту от Кейптауна до Дар-эс-Салам в Танзании. Пассажиры поезда посетят алмазный город Кимбели и заповедник Мадикве.

Королевский поезд является самым дорогим в Индии и одним из самых дорогих в мире. Maharajas Express — это дворец на колесах. В состав поезда входят 14 вагонов, которые названы в честь драгоценных камней. Пассажиры поезда смогут отдохнуть в «Сафари-баре», почитать книги в «Клубе раджи» или же провести деловые встречи в бизнес-центре.

Одним из самых известных дорогих поездов в Европе является «Восточный экспресс». Поезд получил широкую известность благодаря роману Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». В 1980-годы рейс планировали закрыть, однако миллионер Джеймс Шервуд выкупил 35 оригинальных вагонов, в которых путешествовали Одри Хэпберн, Елизавета II, Шарль де Голль и Мата Хари. Стоимость путешествия стартует от 1,5 тыс. долл.