Авария на АЭС «Фукусима» произошла в 2011 году

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После нескольких отсрочек компания «Токио Денреку», оператор поврежденной во время мощного землетрясения 2011 японской АЭС «Фукусима», снова попытается изъять ядерное топливо из реактора № 3.

Соответствующие работы начнутся на следующей неделе, в понедельник, сообщает телеканал NHK.

Всего в бассейне охлаждения реактора расположены 566 топливных агрегатов.

Во время первого этапа с помощью крана в другое помещение будут перемещены семь топливных агрегатов.

Если эти работы будут проходить успешно, то в компании рассчитывают, что к марту 2021 года удастся изъять все топливо.

Сначала провести соответствующие работы в реакторе № 3 планировалось осенью прошлого года, впоследствии работы были перенесены на конец марта. Причиной задержки стали проблемы с оборудованием. Первоначальный план предусматривал, что соответствующие работы начнутся еще в конце 2014 года.

Кроме реактора № 3, топливные элементы также нужно изъять из реакторов № 1 и № 2.

Напомним, жертвами длительного стресса вследствие землетрясения и цунами 2011 года в Японии стали почти 4 тыс. человек. В частности, за последний год по этим причинам умерли 56 человек.