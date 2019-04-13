Верховную Раду могут попробовать распустить, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n120708-pobeditel-prezidentskih-vyborov-budet-imet-formalnye-osnovaniya-dlya-rospuska-parlamenta-smi.html

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У победителя нынешних президентских выборов будут формальные основания для роспуска парламента сразу после принятия присяги.

Он может опираться на недавнее решение Окружного административного суда Киева. Об этом говорится в статье публициста Сергея Рахманина, опубликованной на страницах издания «Зеркало недели».

Отмечается, что 6 марта этот суд принял решение, согласно которому обязал аппарат Верховной Рады предоставить сведения о составе коалиции по состоянию на 28 февраля этого года с указанием фамилий депутатов, которые в нее входят. Также суд постановил истребовать соответствующую информацию у координаторов коалиции народных депутатов Артура Герасимова и Максима Бурбака.

Соответствующие документы суд обязал подать до 12 марта.

«По нашей информации, документы предоставлены не были, объяснение — тоже», — отмечается в статье.

По словам Рахманина, если эти документы не будут предоставлены, у суда появится повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 года. Это означает, что 30 дней, отведенных законодательством на формирование новой коалиции, завершились еще в марте.

«Итак, у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение Окружного админсуда, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принятия присяги», — считает Рахманин.

Кроме того, по мнению Рахманина, победитель президентских выборов может применять и шантаж в отношении Рады, заставляя ее к сотрудничеству с помощью угрозы досрочного роспуска.

Второй тур президентских выборов в Украине запланирован на 21 апреля.

Напомним, вчера участники второго тура выборов — действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский встретились в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.