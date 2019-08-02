Зеленський: через півтора року в Івано-Франківську має бути сучасний міжнародний аеропорт

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n125118-zelenskyy-cherez-pivtora-roku-v-ivano-frankivsku-maie-buty-suchasnyy-mijnarodnyy-aeroport.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський домовився з бізнесменом Олександром Шевченком, котрий до обрання народним депутатом у 2014 році був директором компанії «Скорзонера», щодо фінансування робіт з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту «Івано-Франківськ».

Loading...

Зеленський також закликає місцевий бізнес долучатися до реалізації проекту з реконструкції цього летовища. Про це повідомляє прес-служба президента.

На думку Зеленського, сучасний міжнародний аеропорт в цьому облцентрі може з’явитися вже через півтора року.

Під час зустрічі з Зеленським директор аеропорту Петро Осипенко повідомив, що з 2010 року летовище було надане в концесію на 30 років компанії «Скорзонера». Згідно з умовами договору, компанія зобов’язана вкласти в реконструкцію та покращення комплексу не менш ніж 50 млн грн.

Зазначається, що відтоді компанії інвестувала 18 млн грн та перерахувала до місцевого бюжету понад 10 млн грн концесійних платежів.

Компанія-концесіонер ініціювала відновлення злітно-посадкової смуги, модернізацію приміщень аеровокзалу, розширення авіасполучення. Орієнтовна вартість проекту реконструкції — 2,14 млрд грн, — зазначає прес-служба президента.

Глава держави доручив облдержадміністрації забезпечити координацію всіх зацікавлених сторін для реалізації цього проекту.

Крім того, президент звернувся до Міністерства фінансів з проханням включити у проект Держбюджету на наступний рік видатки, необхідні для реалізації проекту на підставі узагальнених пропозицій Міністерства інфраструктури та Міноборони, котрому належить злітна смуга.

Зеленський також закликав підписати інвестиційну угоду щодо залучення коштів для реконструкції аеропорту Івано-Франківська.

Підписуємо тристоронню інвестиційну угоду з гарантією повернення за те, що повинна побудувати держава. Ви будуєте, ми повертаємо. Все чесно, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський, перебуваючи сьогодні з візитом на Івано-Франківщині, «повісив» на майбутнього нардепа-самовисуванця Андрія Іванчука, котрий переміг на 88-му мажоритарному окрузі, фінансування ремонту дороги в сусідньому 89-му окрузі, де перемогу здобув представник пропрезидентської партії «Слуга народу» Володимир Тимофійчук.