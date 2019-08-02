Зеленський “повісив” на самовисуванця багатомільйонний ремонт дороги в окрузі “Слуги народу”. Фото: kp.ru

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Президент України Володимир Зеленський в Івано-Франківську зобов’язав майбутнього нардепа-самовисуванця Андрія Іванчука, який переміг на 88-му мажоритарному окрузі, дати 175 млн грн на ремонт дороги у сусідньому окрузі, де виграв висуванець від «Слуги народу» Володимир Тимофійчук.

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У низці населених пунктів Івано-Франківської області доріг немає з 1990-х років, заявив Зеленський на нараді з місцевими чиновниками у рамках сьогоднішнього візиту до регіону, пославшись на інформацію від населення.

Сільський голова Космача відповів, що на дорогу до цього населеного пункту потрібно 175 млн грн.

Зеленський вирішив звернутися з цим питанням до присутнього на нараді Іванчука, хоча село Космач розташоване не в його окрузі, а в 89-му, на якому переміг висуванець від «Слуги народу».

Ви ж стали депутатом, я чув. Ви даремно сюди прийшли. Ви ж тут народилися, Ви ж із Коломиї? 175 млн грн є?, — звернувся президент до Іванчука.

У відповідь мажоритарник зазначив, що фінансування ремонту та будівництва доріг передбачено бюджетом.

Що Ви до того бюджету? Ви від нього вже відрізані, Ви ж в курсі. Інші люди прийшли. 175 млн можете допомогти? Це просто чоловіче питання. 175 млн — це ж нічого. Я можу назвати прізвища людей, яких Ви знаєте, у них ці гроші є. Ну допоможіть, журналісти ж Вас знімають. До Вас буде повага, — знову звернувся до нього Зеленский.

Я інший округ представляю, але допоможу, — відповів Іванчук.

Після цього Зеленський заявив, що в разі, якщо Іванчук його обдурить, президент роздасть особисті дані нардепа місцевим жителям, щоб «вони до нього прийшли».