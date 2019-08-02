Зеленский «повесил» на самовыдвиженца многомиллионный ремонт дороги в округе «Слуги народа». Фото: kp.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский в Ивано-Франковске обязал будущего нардепа-самовыдвиженца Андрея Иванчука, который победил на 88-м мажоритарном округе, дать 175 млн грн на ремонт дороги в соседнем округе, где выиграл выдвиженец от «Слуги народа» Владимир Тимофийчук.

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В ряде населенных пунктов Ивано-Франковской области дорог нет с 1990-х годов, заявил Зеленский на совещании с местными чиновниками в рамках сегодняшнего визита в регион, сославшись на информацию от населения.

Сельский голова Космач ответил, что на дорогу к этому населенному пункту необходимо 175 млн грн.

Зеленский решил обратиться с этим вопросом к присутствующему на совещании Иванчуку, хотя село Космач находится не в его округе, а в 89-м, на котором победил выдвиженец от «Слуги народа».

Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 млн грн есть?, — обратился президент к Иванчуку.

В ответ мажоритарщик отметил, что финансирование ремонта и строительства дорог предусмотрено бюджетом.

Что Вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, Вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 млн можете помочь? Это просто мужской вопрос. 175 млн — это же ничего. Я могу назвать фамилии людей, которых Вы знаете, у них эти деньги есть. Ну помогите, журналисты же Вас снимают. К Вам будет уважение, — снова обратился к нему Зеленский.

Я другой округ представляю, но помогу, — ответил Иванчук.

После этого Зеленский заявил, что в случае, если Иванчук его обманет, президент раздаст личные данные нардепа местным жителям, чтобы «они к нему пришли».