Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский сменил губернатора Ивано-Франковской области. Фото: Збруч

Зеленский сменил губернатора Ивано-Франковской области

2 авг 2019, 13:36
999

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в Ивано-Франковске назначил нового губернатора. Управлять Ивано-Франковской облгосадминистрацией будет Денис Шмыгаль.

Loading...

Кадровые перестановки Зеленский осуществил во время сегодняшнего рабочего визита в регион.

На сайте Зеленского уже опубликованы указы № 573/2019 об увольнении с должности и. о. главы Ивано-Франковской ОГА Марии Савки и № 574/2019 о назначении губернатором Шмыгаля.

Президент назвал Шмыгаля мощным менеджером и политическим волонтером.

Шмыгаль является выходцем из Львова. С 2018 года он был директором Бурштынской теплоэлектростанции, до этого возглавлял департамент экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, а также входил в руководящий состав управления Министерства доходов и сборов на Львовщине. Ранее его называли одним из претендентов на должность руководителя Львовской ОГА.

Как известно, в конце июня Кабинет министров Украины согласовал восемь кандидатур будущих глав ОГА, представленных Зеленским.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Спецпредставитель США Волкер рассказал, при каких условиях Трамп присоединится к нормандскому формату

Курт Волкер рассказал, при каких условиях президент США Дональд Трамп может присоединиться к нормандскому формату. По словам Волкера, это произойдет, если Россия действительно будет настроена прекратить конфликт

Новости мира
16:15
Новости партнеров
Загрузка...