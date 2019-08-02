Зеленский сменил губернатора Ивано-Франковской области. Фото: Збруч

https://racurs.ua/n125099-zelenskiy-smenil-gubernatora-ivano-frankovskoy-oblasti.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в Ивано-Франковске назначил нового губернатора. Управлять Ивано-Франковской облгосадминистрацией будет Денис Шмыгаль.

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Кадровые перестановки Зеленский осуществил во время сегодняшнего рабочего визита в регион.

На сайте Зеленского уже опубликованы указы № 573/2019 об увольнении с должности и. о. главы Ивано-Франковской ОГА Марии Савки и № 574/2019 о назначении губернатором Шмыгаля.

Президент назвал Шмыгаля мощным менеджером и политическим волонтером.

Шмыгаль является выходцем из Львова. С 2018 года он был директором Бурштынской теплоэлектростанции, до этого возглавлял департамент экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, а также входил в руководящий состав управления Министерства доходов и сборов на Львовщине. Ранее его называли одним из претендентов на должность руководителя Львовской ОГА.

Как известно, в конце июня Кабинет министров Украины согласовал восемь кандидатур будущих глав ОГА, представленных Зеленским.