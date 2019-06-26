Кабмин поддержал кандидатуры Зеленского на должности глав ОГА. Фото: КМУ

https://racurs.ua/n123643-kabmin-soglasoval-kandidatury-glav-oga-kotorye-predlojil-zelenskiy.html

Ракурс

Кабинет министров Украины 26 июня согласовал назначение кандидатов на пост глав восьми ОГА, которые были поданы Офисом президента.

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Украинское правительство поддержало назначение кандидатур на губернаторов восьми областей. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

Правительство решило направить на рассмотрение президента все внесенные кандидатуры глав ОГА. По каждому кандидату было разное количество голосов за и против, — написал он.

Информацию о таком решении Кабмина подтвердил и представитель президента в правительстве Андрей Герус. В комментарии «Интерфакс-Украина» он отметил, что ряд членов Кабмина голосовали против всех кандидатур.

Напомним, сегодня офис президента внес на рассмотрение Кабмина кандидатуры на должности глав восьми ОГА. В команде президента Владимира Зеленского предлагали назначить Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации, а Виталия Комарницкого — председателем Луганской ОГА, Игоря Бондаренко — руководителем Закарпатской ОГА, а Михаила Бно-Айрияна — председателем Киевской ОГА.

Руководителем Львовской ОГА предлагалось назначить Маркияна Мальского, Одесской ОГА — Андрея Андрейчикова, Херсонской ОГА — Юрия Гусева, Черкасской ОГА — Игоря Шевченко.