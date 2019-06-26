Кабмін підтримав кандидатури Зеленського на посади глав ОДА. Фото: КМУ

https://racurs.ua/ua/n123643-kabmin-pogodyv-kandydatury-glav-oda-yaki-proponuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення кандидатів на пост голів восьми ОДА, які були подані Офісом президента.

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Український уряд підтримав призначення кандидатур на губернаторів восьми областей. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на власній сторінці у Facebook.

Уряд вирішив направити на розгляд президента всі внесені кандидатури глав ОДА. По кожному кандидату була різна кількість голосів за і проти, — написав він.

Інформацію про таке рішення Кабміну підтвердив і представник президента в уряді Андрій Герус. В коментарі «Інтерфакс-України» він зазначив, що низка членів Кабміну голосувала проти всіх кандидатур.

Нагадаємо, сьогодні Офіс президента вніс на розгляд Кабміну кандидатури на посади глав восьми ОДА. У команді президента Володимира Зеленського пропонували призначити Павла Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації, а Віталія Комарницького — головою Луганської ОГА, Ігоря Бондаренка — керівником Закарпатської ОДА, а Михайла Бно-Айріяна — головою Київської ОДА.

Керівником Львівської ОДА пропонувалося призначити Маркіяна Мальського, Одеської ОДА — Андрія Андрейчикова, Херсонської ОДА — Юрія Гусєва, Черкаської ОДА — Ігоря Шевченка.