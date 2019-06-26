У Зеленського запропонували вісьмох кандидатів на посади глав ОДА. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123624-vice-premier-rozenko-pokazav-kandydativ-yakyh-zelenskyy-proponuie-na-posady-goliv-oda-dokument.html

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Кандидатів на посади голів обласних державних адміністрацій назвав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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Восьмеро кандидатів пропонують в Офісі президента. Їхні прізвища на власній сторінці у Facebook опублікував Розенко.

Сьогодні на засідання уряду від Адміністрації президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА… Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів? Поширюємо, ділимося інформацією, — йдеться в повідомленні.

В оприлюдненому списку пропонується призначити Павла Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, а Віталія Комарницького — головою Луганської ОГА. У команді Зеленського хочуть бачити Ігоря Бондаренка головою Закарпатської облдержадміністрації, а кандидатуру Михайла Бно-Айріяна пропонують на посаду очільника Київської ОДА.

Губернатором Львівської області Офіс президента пропонує призначити Маркіяна Мальського, а Андрія Андрейчикова пропонують зробити очільником голови Одеської ОДА. Юрія Гусєва пропонують на посаду голови Херсонської облдержадміністрації, а Ігоря Шевченка — на посаду голови Черкаської ОДА.

Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський змінив керівників обласних державних адміністрацій у Рівненській, Житомирській та Черкаській областях.