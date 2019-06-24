Кадри Зеленського: президент звільнив трьох голів ОДА, фото — cheline.com.ua

https://racurs.ua/ua/n123532-zelenskyy-zminyv-kerivnyctvo-u-sche-troh-oblastyah.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників обласних державних адміністрацій у ще трьох областях країни — Рівненській, Житомирській та Черкаській.

Loading...

Тексти шести відповідних указів з’явилися 24 червня на сайті глави держави. У трьох з них йдеться про звільнення колишніх голів ОДА, у трьох — про призначення виконуючих обов’язки.

У Черкаській області звільнено Oлександра Вельбівця і призначено в.о. голови ОДА Тараса Висоцького.

На Рівненщині звільнено Олексія Муляренка і призначено Ігоря Тимошенка, а Житомирською ОДА керуватиме замість Ігоря Гундича Ярослав Лагута.

«Ракурс» повідомляв, що 11 червня Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Тоді на сайті глави держави з’явилися тексти указів про відставку керівників Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.