Масштабну схему постачання продуктів на території ОРДЛО виявила СБУ. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n123531-masshtabnu-shemu-postachannya-produktiv-na-terytoriyi-ordlo-vyyavyla-sbu-foto.html

Ракурс

Масштабну протиправну схему постачання продуктів харчування на територію окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) виявила Служба безпеки України.

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Протягом 2017 року два українських підприємства заявляли, що здійснюють експорт продуктів харчування іноземним компаніям транзитом через російську територію. Однак замість цього комерсанти незаконно ввозили продукти на території ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Загалом за цей період комерсанти ввезли на окуповану територію продукти на суму понад 500 млн грн. Зловмисники діяли за певною схемою. Так, після перетину українського-російського кордону комерсанти переривали транзит та передавали продукцію організаторам протиправного бізнесу.

Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження провели експертизу завданих збитків за одним з контрактів. На експорті продукції, яка нібито йшла до африканської країни, державному бюджету завдали збитки у розмірі 7,7 млн грн.

Кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам справи слідчі оголосили про підозру.

Як раніше повідомляв «Ракурс», керівник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма пояснив, коли та за яких умов буде знята економічна блокада з ОРДЛО.