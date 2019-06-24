Масштабную схему поставок продуктов на территории ОРДЛО обнаружила СБУ. Фото: УНІАН

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Ракурс

Масштабную противоправную схему поставок продуктов питания на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) обнаружила Служба безопасности Украины.

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В течение 2017 года два украинских предприятия заявляли, что осуществляют экспорт продуктов питания иностранным компаниям транзитом через российскую территорию. Однако вместо этого коммерсанты незаконно ввозили продукты на территорию ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за этот период коммерсанты ввезли на оккупированную территорию продукты на сумму более 500 млн грн. Злоумышленники действовали по определенной схеме. Так, после пересечения украинско-российской границы коммерсанты прерывали транзит и передавали продукцию организаторам противоправного бизнеса.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели экспертизу нанесенного ущерба по одному из контрактов. На экспорте продукции, которая якобы шла в африканскую страну, государственному бюджету нанесли ущерб в размере 7,7 млн грн.

Уголовное производство открыто по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам дела следователи объявили о подозрении.

Как ранее сообщал «Ракурс», руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма объяснил, когда и при каких условиях будет снята экономическая блокада с ОРДЛО.