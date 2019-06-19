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Переговоры в Минске: Кучма сообщил, когда Украина снимет экономическую блокаду ОРДЛО, фото — uain.press

Встреча в Минске: Кучма сообщил, когда Украина снимет экономическую блокаду ОРДЛО

19 июн 2019, 19:58
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В среду, 19 июня, в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

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Наиболее ожидаемой частью переговоров было возможное снятие экономической блокады с временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Именно об этом шла речь после предыдущей встречи Трехсторонней группы, которая состоялась в начале июня.

Руководитель украинской делегации Леонид Кучма по результатам сегодняшних переговоров объяснил, что снятие блокады возможно только после возвращения украинских активов на Донбассе в национальное правовое поле.

Только в таком случае может идти речь о пересмотре решения СНБО о внедрении торговых ограничений в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, — сообщает сайт президента Украины со ссылкой на Кучму.

Сегодняшняя встреча не стала переломной, поскольку реальных результатов переговоров немного. Сообщается, что стороны будут договариваться о так называемом «хлебное перемирии». Украинцы сегодня заявляли о недопустимости выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО, а также отмечалось, что встреча Нормандской четверки способствовала бы прогрессу реализации минских соглашений.

Напомним, что сегодня президент Зеленский изменил состав украинской делегации в Трехсторонней группе.

Вчера на переговорах в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что возобновление нормандского формата переговоров вероятно после выборов в Раду, а уже в июле состоится рабочая встреча относительно подготовки такой встречи.

Источник: Ракурс


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