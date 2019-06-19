Переговори у Мінську: Кучма повідомив, коли Україна зніме економічну блокаду ОРДЛО, фото — uain.press

https://racurs.ua/ua/n123364-zustrich-v-minsku-kuchma-povidomyv-koly-ukrayina-znime-ekonomichnu-blokadu-ordlo.html

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У середу, 19 червня, в Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи щодо миру на Донбасі.

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Найбільш очікуваною частиною переговорів було ймовірне зняття економічної блокади з тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Саме про це йшлося після попередньої зустрічі Тристоронньої групи, яка відбулася на початку червня.

Керівник української делегації Леонід Кучма за результатами переговорів пояснив, що зняття блокади можливе тільки після повернення українських активів на Донбасі в національне правове поле.

Тільки у такому випадку може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торговельних обмежень в окупованих районах Донецької та Луганської областей, — повідомляє сайт президента України з посиланням на Кучму.

Сьогоднішня зустріч не стала переламною, оскільки реальних результатів переговорів небагато. Повідомляється, що сторони будуть домовлятися про так зване «хлібне перемир’я». Українці сьогодні заявляли про неприпустимість видачі російських паспортів мешканцям ОРДЛО, а також наголошувалося, що зустріч Нормандської четвірки сприяла б прогресу реалізації мінських угод.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський змінив склад української делегації в Тристоронній групі.

Учора на переговорах в Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель Зеленський заявив, що відновлення нормандського формату переговорів ймовірне після виборів у Раду, а в липні відбудеться робоча зустріч щодо підготовки такої зустрічі.