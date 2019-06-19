Новини Києва: ДБР з’ясує, чи перевищила поліція повноваження під час затримання біля Бессарабки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n123363-dbr-z-yasuie-chy-perevyschyla-policiya-povnovajennya-pid-chas-zatrymannya-bilya-bessarabky.html

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У центрі Києві виник скандал навколо затримання поліцейськими подружжя поблизу Бессарабського ринку.

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Обставини затримання, яке відбулося 18 червня на проїжджій частині, спочатку повідомив у Фейсбук колишній керівник райуправління поліції столиці Денис Ярославський. Він виклав частину відео, на якому патрульні надягають на жінку кайданки. На відео вона кричить про те, що в машині перебуває дитина.

Як виявилося, поліція зупинила автомобіль, який стояв на проїжджій частині. Розмова між правоохоронцем та водієм відбувалася на підвищених тонах. Позаду зупинилося інше авто, в якому їхали знайомі першого водія — подружня пара з дитиною. Жінка почала знімати на смартфон розмову поліцейського з чоловіком. Поліцейські це помітили і переключили увагу не неї. Через якийсь час вони одягнули кайданки на подружню пару.

В поліції заперечили інформацію про те, що дитина цієї пари просиділа в автомобілі декілька годин, а також стверджують, що викладений в мережу ролик обрізаний.

Командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський написав, що жінка брутально лаялася і розцарапала обличчя поліцейському. Начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков розповів у Фейсбук, що відбулося «цілком адекватне затримання за нанесення тілесних ушкоджень і напад на поліцейських під час виконання службових обов’язків».

Іноді люди забувають, що у патрульних теж є камери, тому вони починають поводитися, як господарі життя на BMW, — написав Жуков.

Він також повідомив, що дитина залишилася зі знайомим пари — водієм BMW, а згодом з бабусею і водієм-порушником приїхала в управління поліції.

Тим не менше, слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо інциденту на Бессарабці за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції (ч. 1 ст. 365) КК України.

Нагадаємо, що це не перший інцидент біля Бессарабського ринку столиці. У квітні минулого року тут стався конфлікт між депутатом Мустафою Найємом та водієм автомобіля «Гелендваген». Спочатку тривав словесний конфлікт між водіями, під час якого нардеп викликав поліцію. Доки правоохоронці їхали на виклик, на місце під`їхало ще одне авто, з якого вибігли декілька осіб. Зчинилася бійка і депутат отримав удар в щелепу.