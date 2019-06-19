Новости Киева: ГБР проверит, превысила ли полиция полномочия при задержании возле Бессарабки, скриншот видео

https://racurs.ua/n123363-gbr-vyyasnit-prevysila-li-policiya-polnomochiya-pri-zaderjanii-vozle-bessarabki-v-kieve-video.html

Ракурс

В центре Киева возник скандал вокруг задержания полицейскими супругов вблизи Бессарабского рынка.

Loading...

Обстоятельства задержания, которое произошло 18 июня на проезжей части, сначала сообщил в Фейсбук бывший руководитель райуправления милиции столицы Денис Ярославский. Он выложил часть видео, на котором патрульные надевают на женщину наручники. На видео она кричит о том, что в машине находится ребенок.

Как оказалось, полиция остановила автомобиль, который стоял на проезжей части. Разговор между стражем порядка и водителем проходил на повышенных тонах. Позади остановилось другое авто, в котором ехали знакомые первого водителя — супружеская пара с ребенком. Женщина начала снимать на смартфон разговор полицейского с мужчиной. Полицейские это заметили и переключили внимание не нее. Через некоторое время они одели наручники на супружескую пару.

В полиции опровергли информацию о том, что ребенок этой пары просидел в автомобиле несколько часов, а также утверждают, что выложенный в сеть ролик обрезан.

Командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский написал, что женщина грубо ругалась и царапала лицо полицейскому. Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал в Фейсбук, что произошло «вполне адекватное задержание за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей».

Иногда люди забывают, что у патрульных тоже есть камеры, поэтому они начинают вести себя как хозяева жизни на BMW, — написал Жуков.

Он также сообщил, что ребенок остался со знакомым пары — водителем BMW, а затем с бабушкой и водителем-нарушителем приехал в управление полиции.

Тем не менее, следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство относительно инцидента на Бессарабке по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции (ч. 1 ст. 365) УК Украины.

Напомним, что это не первый инцидент возле Бессарабского рынка столицы. В апреле прошлого года в здесь произошел конфликт между депутатом Мустафой Найемом и водителем автомобиля «Гелендваген». Сначала был словесный конфликт между водителями, во время которого нардеп вызвал полицию. Пока правоохранители ехали на вызов, на место подъехало еще одно авто, из которого выбежали несколько человек. Началась драка и депутат получил удар в челюсть.