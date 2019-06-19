Газовая война с Россией: Польша готова перекачать Украине 2 млрд куб. м голубого топлива, фото — daynews.com.ua

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Польша готова подстраховать Украину в газовой войне с Россией и поставлять в Украину 2 млрд куб. м газа. Такое решение польское правительство может принять, если Киев и Москва не договорятся до конца 2019 года о транзите газа.

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Gazeta Wyborcha 19 июня со ссылкой на представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимски сообщила, что Польша готова объединить свою газовую систему с украинской.

Этому будет способствовать запуск газопровода, который соединит системы подачи голубого топлива двух стран в Германовицах.

Это только 2 млрд куб. м. Немного, но если украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее предоставить, — заявил Наимски.

Поляки могут расширить газопровод независимо от решения украинской власти. Киеву необходимо будет только построить связующую нить между газопроводом в Германовицах и хранилищем в Украине.

Переговоры о будущем транзита РФ не начала с Украиной в начале мая, как об этом ранее сообщалось. В «Нафтогазе» убеждены, что «Газпром» не успеет запустить обходные газопроводы до конца 2019 года, поэтому не сможет перекрыть Украине газ.

Действующий контракт истекает 31 декабря. Если новый заключен не будет, а Москва найдет способ перекачивать газ в Европу в обход Украины, Киев может потерять примерно 3 млрд долл., которые зарабатывает на перекачке топлива в страны Евросоюза.