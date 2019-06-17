Транзит газа через Украину должен быть продлен. Фото: UkrMedia

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За сохранение транзита российского газа через Украину выступают правительство Германии и Еврокомиссия.

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Позиции по вопросу транспортировки газа через ГТС Украины подтвердили заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович и министр экономики Германии Петер Альтмаер. Соответствующее заявление размещено в пресс-релизе Минэкономики ФРГ, 17 июня сообщает «Интерфакс Украина».

По словам Альтмаера, Украина должна оставаться транспортером российского газа и после 2019 года. Чиновник отметил, что его радует то, что Шефчович выступает за продолжение трехсторонних переговоров между Европейской комиссией, Украиной и Россией.

Встреча Альтмаера и Шефчовича состоялась накануне первого визита новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Украинский лидер прибудет в Германию 18 июня.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» остановит транзит газа через Украину в Турцию в 2020 году. Таким образом, Российская Федерация планирует прекратить транзит по Трансбалканскому коридору.

Напомним, представитель «Нафтогаза» заявил, что Россия отказалась проводить в мае трехсторонние переговоры по транзиту газа через ГТС Украины.

В марте Европарламент принял резолюцию о несоответствии газопровода «Северный поток-2», который должен соединить по дну Балтийского моря в Германию и Россию, стратегическим интересам Европейского Союза.