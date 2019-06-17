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Ракурс
Президент Владимир Зеленский в Париже. Фото: president.gov.ua

Украина не готова вести переговоры с сепаратистами, но мы можем прекратить огонь — Зеленский (ВИДЕО)

17 июн 2019, 19:44
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами.

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Однако Киев готов продолжать работу в минском формате. Об этом Зеленский заявил 17 июня на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь, — отметил президент.

Также глава государства добавил, что внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров нормандской четверки.

Кроме того, Зеленский отметил, что первоочередная цель украинских властей — это возвращение на родину политзаключенных и пленных моряков.

Президент Франции заверил, что Париж готов провести встречу в нормандском формате.

Напомним, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Украинский лидер посетил стартап-инкубатор Station F, где новые компании, развиваются, строят свой бизнес на основе инновационных идей.

Источник: Ракурс


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