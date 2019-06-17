Украинские ВМС. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n123269-vms-ukrainy-ne-budut-povtoryat-popytok-prohojdeniya-voennyh-sudov-cherez-kerchenskiy-proliv.html

Ракурс

Украина не собирается повторять военных попыток пройти сквозь Керченский пролив.

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В 2018 году такая попытка завершилась захватом корабельной группы Военно-морских сил Украины и пленом 24 моряков. Такое заявление сделал глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью «Радіо Свобода».

Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся. Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий, — отметил он.

Руководитель Генерального штаба добавил, что во время прошлогоднего конфликта на Азове российские военные осуществляли провокации.

Напомним, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории.

Кроме того, Россия захватила бронированные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». После нападения уже экс-президент Петр Порошенко ввел военное положение в отдельных областях.

После конфликта на Азове тогдашние секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и министр обороны Украины Степан Полторак заявляли, что корабли ВМС Украины и в дальнейшем будут ходить через Керченский пролив.