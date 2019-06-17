Українські ВМС. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n123269-vms-ukrayiny-ne-povtoruvatymut-sprob-prohodjennya-viyskovyh-suden-cherez-kerchensku-protoku.html

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Україна не збирається повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку.

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У 2018 році така спроба завершилася захопленням корабельної групи Військово-морських сил України та полоном 24 моряків. Таку заяву зробив глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Через Керченську протоку ми проходимо кожен день. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося. Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків, — зазначив він.

Керівник Генерального штабу додав, що під час минулорічного конфлікту на Азові російські військові здійснювали провокації.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.

Крім того, Росія захопила броньовані катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу». Після нападу вже екс-президент Петро Порошенко запровадив військовий стан в окремих областях.

Після конфлікту на Азові тодішні секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр оборони України Степан Полторак заявляли, що кораблі ВМС України і надалі ходитимуть через Керченську протоку.