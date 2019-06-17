Негода в Луганській області. Фото: Факти

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Потужна буря в суботу, 16 червня, обрушилася на Луганську область. Внаслідок складних погодних умов є руйнування інфраструктури.

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У місті Сватове потужна буря пошкодила дах школи № 8 на площі 1 тис. 500 кв. м та 10 вікон. Також знищено покрівлі 14 житлових будинків. На щастя, внаслідок буревію ніхто не постраждав. Місцева влада проводить заходи з ліквідації наслідків негоди. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також в області випав великий та рясний град, який знищив посіви на сільськогосподарських угіддях. Місцеві мешканці поширюють у мережі фото та відео насідків негоди.

У ДСНС додали, що внаслідок складних погодних в трьох областях України залишилися без світла 107 населених пунктів.

Нагадаємо, у травні сильна злива затопила місто Нова Каховка в Херсонській області. Під водою опинилися проїжджі частини, а ямі поблизу одного із автошляхів потонув автомобіль.