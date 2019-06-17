Три країни запустили найбільший оборонний проект в Європі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n123267-franciya-nimechchyna-ta-ispaniya-zapustyly-naybilshyy-oboronnyy-proekt-u-ievropi.html

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Німеччина, Франція та Іспанія 17 червня підписали угоду про запуск найбільшого в Європі проекту з оборони.

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Підписання угоди відбулося в рамках Паризького авіасалону в Ле-Бурже. Президент Франції Еммануель Макрон та міністри оборони трьох країн погодили документ. Також вони підписали угоду про проведення аналізу реалізації спільного оборонного проекту. Про це повідомляє DW.

Новий проект — це система ведення повітряних боїв нового покоління (Future Combat Air System, FCAS). Очікується, що вона функціонуватиме в 2040 році. Мова йде не лише про окремі бойові літаки, а про цілу систему, що включає також супроводжуючі загони безпілотників, флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. Весь комплекс систем повинен обмінюватися даними в режимі реального часу.

Цей проект обійдеться країнам у 50 млрд євро. Німеччина і Франція вже виділили по 32,5 млн євро на концепцію проекту. Керує оборонним проектом Франція.

Нагадаємо, влітку 2018 року в Європі створили Фонд оборонної промисловості Європейського Союзу. Метою створення цього фонду є прагнення модернізувати та запровадити низку інновацій в оборонній промисловості Європи.