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Ракурс
Три страны запустили крупнейший оборонный проект в Европе. Фото: Reuters

Франция, Германия и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

17 июн 2019, 18:04
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Германия, Франция и Испания 17 июня подписали договор о запуске крупнейшего в Европе проекта по обороне.

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Подписание соглашения состоялось в рамках Парижского авиасалона в Ле-Бурже. Президент Франции Эммануэль Макрон и министры обороны трех стран согласовали документ. Также они подписали соглашение о проведении анализа реализации совместного оборонного проекта. Об этом сообщает DW.

Новый проект — это система ведения воздушных боев нового поколения (Future Combat Air System, FCAS). Ожидается, что она будет функционировать в 2040 году. Речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени.

Этот проект обойдется странам в 50 млрд евро. Германия и Франция уже выделили по 32,5 млн евро на концепцию проекта. Руководит оборонным проектом Франция.

Напомним, летом 2018 года в Европе создали Фонд оборонной промышленности Европейского Союза. Цель создания этого фонда -модернизировать и внедрить ряд инноваций в оборонную промышленность Европы.

Источник: Ракурс


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