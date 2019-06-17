Непогода в Луганской области. Фото: Факты

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Мощная буря в субботу, 16 июня, обрушилась на Луганскую область. Вследствие сложных погодных условий разрушена инфраструктура.

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В городе Сватово мощная буря повредила крышу школы № 8 на площади 1 тыс. 500 кв. м и 10 окон. Также уничтожены кровли 14 жилых домов. К счастью, в результате бури никто не пострадал. Местные власти проводят мероприятия по ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также в области выпал крупный и обильный град, который уничтожил посевы на сельскохозяйственных угодьях. Местные жители распространяют в сети фото и видео последствий непогоды.

В ГСЧС добавили, что в результате сложных погодных в трех областях Украины остались без света 107 населенных пунктов.

Напомним, в мае сильный ливень затопил город Новая Каховка в Херсонской области. Под водой оказались проезжие части, а яме вблизи одной из автодорог утонул автомобиль.