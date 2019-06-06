Непогода в Херсонской области. Фото: Kp.ua

https://racurs.ua/n122864-slojnye-pogodnye-usloviya-na-hersonschine-novaya-kahovka-ushla-pod-vodu-a-uragan-sryval-kryshi.html

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Сильный ливень затопил город Новая Каховка в Херсонской области. Под водой оказались проезжая часть и тротуар целого квартала на ул. Краснофлотской недалеко от корабельной площади.

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Также подтоплены дороги на ул. Французской, в микрорайоне «Сокол» и в других районах города. В яме вблизи одного из автодорог утонул автомобиль. Об этом сообщает издание «Новый день».

Более 50 приусадебных участков подтопило селе Новая Маячка Алешковского района Херсонщины. В районном центре Алешки Государственная служба по чрезвычайным ситуациям спасала жителей ул. Гвардейской.

В результате разгула стихии в поселке Казачьи Лагеря сносило крыши, падали столбы и деревья. В местной церкви сильный ураган даже погнул крест.

Напомним, сильные ливни в Хмельницкой области вызвали наводнение. Стихия принесла ряд разрушений во всем регионе и превратила дороги в бурные реки.