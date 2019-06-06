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Непогода в Херсонской области. Фото: Kp.ua

Сложные погодные условия на Херсонщине: Новая Каховка ушла под воду, а ураган срывал крыши в селах (ФОТО, ВИДЕО)

6 июн 2019, 19:09
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Сильный ливень затопил город Новая Каховка в Херсонской области. Под водой оказались проезжая часть и тротуар целого квартала на ул. Краснофлотской недалеко от корабельной площади.

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Также подтоплены дороги на ул. Французской, в микрорайоне «Сокол» и в других районах города. В яме вблизи одного из автодорог утонул автомобиль. Об этом сообщает издание «Новый день».

Более 50 приусадебных участков подтопило селе Новая Маячка Алешковского района Херсонщины. В районном центре Алешки Государственная служба по чрезвычайным ситуациям спасала жителей ул. Гвардейской.

В результате разгула стихии в поселке Казачьи Лагеря сносило крыши, падали столбы и деревья. В местной церкви сильный ураган даже погнул крест.

Ураган на Херсонщине. Фото: Факты

Ураган на Херсонщине. Фото: Факты

Напомним, сильные ливни в Хмельницкой области вызвали наводнение. Стихия принесла ряд разрушений во всем регионе и превратила дороги в бурные реки.

Источник: Ракурс


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