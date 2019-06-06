В Хмельницкой области наводнение разрушило брусчатку и превратило дороги в реки. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n122832-v-hmelnickoy-oblasti-navodnenie-razrushilo-bruschatku-i-prevratilo-dorogi-v-reki-foto-video.html

Ракурс

Сильные ливни в Хмельницкой области вызвали наводнение. Стихия принесла ряд разрушений во всем регионе и превратила дороги в бурные реки.

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Жители области делятся в соцсетях фото и видео стихии. В Каменце-Подольском ливень разрушил брусчатку перед въездом в Старый город на улице Князей Кориатовичей.

Из-за частично разрушенной дороги движение транспорта на улице полностью перекрыли.

Сильные дожди прошли в Хмельницкой области в ночь на 6 июня. Однако синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погодных условий.

Согласно метеорологическим предупреждения украинского гидрометцентра, с 6 по 8 июня в области ожидается подъем уровней воды на левых притоках Днестра. Синоптики заявляют, что вода может подняться до 1,2 м и местами сформировать значительный сток.

Жителей области предупреждают о ливнях и шквальном ветре со скоростью 15−20 м/с. Погодным условиям дали желтый (потенциальный) уровень опасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Тернопольской области подтопило ряд домов и сельскохозяйственных земель. Ливень смыл сады и заборы.