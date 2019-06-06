Сбитый Boeing MH17: причастность РФ подтверждают новые доказательства. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/n122829-sbityy-boeing-mh17-prichastnost-rf-podtverjdaut-novye-dokazatelstva-dokument.html

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Российские военные из курской 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ в день, когда над Донбассом был сбит малайзийский самолет Boeing («Боинг»), находились вблизи украинской границы. К этой бригаде был прикреплен ЗРК «Бук», из которого сбили борт. Международная следственная группа установила, что «Бук» привезли на Донбасс из Курска 25 июня 2014 года, а после крушения борта его вернули обратно.

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Журналисты опубликовали документы Минобороны РФ без грифа «секретно», которые подтверждают версию международной следственной группы о причастности российских военных к катастрофе, сообщает «Новая газета».

Это документы касаются безопасности на гражданский дорогах РФ во время передвижения войск в июне 2014 года. Выписки из приказов также свидетельствуют об обеспечении военных 53-й бригады ВС РФ сухпайками.

В частности, в одном из документов указано, что 23 июня 2014 года необходимо было обеспечить сопровождение военной техники по гражданским дорогам. Приказы были адресованы руководству 56-й курской и 47-й воронежской Военно-автомобильной инспекции, которые расположены по маршруту перевозки «Бука».

Еще в одном документе, который подписал подполковник 69-й военной бригады, есть список грузовиков, прибывающих в Курск из Белгорода, чтобы поехать к украинской границе. В нем указан и КамАЗ с номером 4267 АН, который позднее замечали во время перевозки «Бука» в Миллерово Ростовской области.

Российские военные прибыли в Миллерово 15 июля 2014 года. Об этом свидетельствует документ, в котором говориться о необходимости обеспечить солдат сухпайками на пять суток.

Журналисты отмечают, что судя по этим документам, российские военные не собирались задерживаться с «боевым дежурством» в 30 км от украинской границы и вскоре передислоцировались из Миллерово в другое место. Позже одна из машин курской бригады ПВО была замечена на украинской территории.

Напомним, малайзийский Boeing был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию катастрофы MH17.