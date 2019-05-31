Нидерланды требуют объяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ в катастрофе MH17https://racurs.ua/n122635-niderlandy-trebuut-obyasneniy-ot-malayzii-iz-za-zayavleniya-o-roli-rf-v-katastrofe-mh17.htmlРакурс
Правительство Нидерландов требует объяснений от Малайзии из-за заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада.
Глава правительства Малайзии усомнился в вине России в катастрофе MH17, сообщает NOS.
В малайзийских СМИ он заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines.
Мохаммад выступает за развитие торгово-экономических отношений с Россией, но его слова противоречат официальному докладу, который представили год назад, 24 мая 2018 года, в Нидерландах.
Напомним, что следствие установило российское происхождение ракеты, которая сбила пассажирский самолет, и то, что ЗРК «Бук», из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске. Экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и назад.
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
В июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.
В апреле Нидерланды и Австралия начали с Российской Федерацией переговоры относительно сбитого «Боинга». Амстердам и Канберра планируют добиться справедливости в вопросе катастрофы рейса MH17.