Нидерланды требуют объяснений от Малайзии из-за заявления о роли РФ в катастрофе MH17, фото — Новое время

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Правительство Нидерландов требует объяснений от Малайзии из-за заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада.

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Глава правительства Малайзии усомнился в вине России в катастрофе MH17, сообщает NOS.

В малайзийских СМИ он заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines.

Мохаммад выступает за развитие торгово-экономических отношений с Россией, но его слова противоречат официальному докладу, который представили год назад, 24 мая 2018 года, в Нидерландах.

Напомним, что следствие установило российское происхождение ракеты, которая сбила пассажирский самолет, и то, что ЗРК «Бук», из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске. Экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и назад.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В апреле Нидерланды и Австралия начали с Российской Федерацией переговоры относительно сбитого «Боинга». Амстердам и Канберра планируют добиться справедливости в вопросе катастрофы рейса MH17.